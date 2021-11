Israel comienza a vacunar contra la covid-19 a niños de entre 5 y 11 años

Las autoridades sanitarias de Israel han informado este lunes de que han comenzado a vacunar contra el coronavirus a los menores de entre cinco y once años de edad. Aunque estaba previsto que la campaña para esta franja de edad comenzara el martes, los trabajadores sanitarios han comenzado ya a suministrar las vacunas, según informaciones del diario 'The Times of Israel'.

Este mismo lunes, la farmacéutica Pfizer y la empresa de biotecnología BioNTech han afirmado que la vacuna sigue siendo un 100 por ciento efectiva para los niños de entre doce y quince años. Los datos recabados sostienen que la vacuna es eficaz para estos menores cuatro meses después de suministrarse la segunda dosis. Además, no se han registrado problemas sanitarios graves derivados de la vacuna.

"A medida que la comunidad internacional trabaja para incrementar el número de personas vacunadas en todo el mundo, estos datos proporcionan confianza en la seguridad de nuestras vacunas y en la efectividad a la hora de vacunar a adolescentes", ha indicado el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, en un comunicado. Para él, esto es especialmente importante dado que se ha registrado un "aumento de los contagios entre las personas de esta franja de edad en muchas partes del mundo".