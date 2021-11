Caos y tres heridos en el aeropuerto de Atlanta al dispararse un arma por accidente

El Aeropuerto Internacional de Hartsfield, en el estado nortamericano de Atlanta, ha paralizado temporalmente sus operaciones de despegue este sábado por un disparo accidental de arma de fuego que ha sembrado el pánico en una de sus terminales.



"Aproximadamente a las 13.30 de hoy (hora peninsular), un arma se descargó accidentalmente en el área de control de seguridad del aeropuerto. NO hay un tirador activo en el aeropuerto. La Policía está en el lugar", han hecho saber las autoridades aeroportuarias en su cuenta de Twitter.



Según ha anunciado la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), al menos tres personas han resultado heridas en el caos que ha sucedido a la descarga accidental, si bien sus heridas no son de gravedad.





An unintentional gun discharge in the Atlanta airport caused mass panic today among passengers who thought there was an active shooter. In 2014, Georgia lawmakers passed a NRA-supported "guns everywhere" law allowing loaded guns inside airports. #gapol pic.twitter.com/fmUnV4GA3f

Operations at #ATLAirport are quickly returning to normal. The airport was declared all-clear at 2:57 pm. Passengers are being screened and flights are underway. The investigation into the incident is being conducted by law enforcement officials.