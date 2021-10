El asesinato del diputado británico, considerado un incidente terrorista

El asesinato del diputado conservador británico David Amess, de 69 años, este viernes en la localidad de Leigh-on-Sea ha sido considerado como un incidente terrorista, informó la madrugada de este sábado la Policía Metropolitana de Londres.



"El asesinato de David Amess en Essex el día de hoy ha sido declarado como un incidente terrorista, y el Comando Contra el Terrorismo del Met dirigirá la investigación", anunció Scotland Yard en un comunicado en Twitter.







The murder of Sir David Amess in #Essex earlier today has now been declared as a terrorist incident, and the Met's Counter Terrorism Command will lead the investigation.



