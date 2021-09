Ataque de los rebeldes yemeníes en Arabia Saudí

Riad – Al menos ocho personas resultaron heridas ayer y un avión civil sufrió daños en un ataque de un dron lanzado por los rebeldes hutíes del Yemen contra el aeropuerto internacional de Abha, en el suroeste de Arabia Saudí, informó la coalición militar encabezada por Riad.

Esa alianza que interviene en el Yemen contra los hutíes afirmó en un comunicado que este es el segundo ataque en 24 horas, después de un período en que este movimiento chií no había atacado ese aeropuerto, blanco habitual de misiles y aviones no tripulados. "Se trata del segundo ataque con drones bomba contra el aeropuerto de Abha en menos de 24 horas. Estos ataques constituyen un crimen de guerra", aseguró la coalición. Las defensas antiaéreas de Arabia Saudí "interceptaron y destruyeron los dos aviones no tripulados", pero que "la metralla se esparció en las inmediaciones del aeropuerto".