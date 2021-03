Reflotan parcialmente el buque varado en canal de Suez

El buque de bandera panameña Ever Given ha sido "reflotado parcialmente" este lunes tras seis días varado en el canal de Suez, lo que provocó la suspensión de uno de los pasos marítimos más importantes del mundo, aunque no está claro cuándo reabrirá, informaron firmas que ofrecen servicios logísticos en canales y estrechos.



"Ever Given ha sido reflotado parcialmente en el canal de Suez", indicó la firma Leth Agencies al publicar una foto satélite del gigante portacontenedores que mostraba que se había movido la popa de la embarcación, una información también publicada por la firma Inchcape, que añadió que el barco "está siendo asegurado", sin dar más detalles.





M/V EVER GIVEN has partially refloated in the #SuezCanal, pending official confirmation from Suez Canal Authority. pic.twitter.com/PQCn3K2fE6 — Leth Agencies (@AgenciesLeth) March 29, 2021

BREAKING : EVER GIVEN ship has been UNSTUCK & Moving into #Suez Canal after 6 Days!!



Egyptian crew managed to float it moments ago. It's 5:42 am there: pic.twitter.com/GoMlYjQerL — Joyce Karam (@Joyce_Karam) March 29, 2021

EL ATASCO, CADA VEZ MAYOR

Por su parte, la, anunció en un comunicado publicado en su cuenta de Facebook que al amanecer de este lunes se habían iniciado "las" con el trabajo de una decena de remolcadoras que operan desde cuatro direcciones diferentes.Entretanto, se siguen acumulando barcos en las dos entradas del canal, tanto en el Mar Rojo como en el Mediterráneo, en espera de su desbloqueo y, aunque algunas naves ya han desviado sus rutas para circunvalar África, de acuerdo con Lefh Agencies, el domingo ya sumabanEsta cifra incluía 134 en Port Said, en el Mediterráneo, 151 en Suez, en el Mar Rojo, y 42 en el Gran Lago que hay en el tramo intermedio del canal.