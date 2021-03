Reino Unido suma 5.500 nuevos contagios de coronavirus y otros 96 fallecidos en las últimas horas

Reino Unido ha constatado este sábado 96 víctimas mortales a causa de la covid-19, frente a las 101 de la jornada anterior, y ha registrado 5.587 contagios más en las últimas 24 horas.



Según los datos proporcionados por el Ministerio de Salud británico, el cómputo global del país europeo ha ascendido así hasta las 126.122 víctimas mortales a causa de la covid-19, mientras que los contagiados son ya 4.291.271.



En referencia a la situación hospitalaria, las autoridades sanitarias de Reino Unido han detallado que 496 personas han requerido ser ingresadas este sábado, aunque el número global de hospitalizados lleva días descendiendo. Hasta ahora, 6.162 personas permanecen hospitalizadas con la enfermedad en el país, 830 de las cuales necesitan respiración mecánica.





