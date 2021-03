Biden anuncia que la "independencia del virus" será un hecho el 4 de julio

El presidente estadounidense, Joe Biden, ordenó este jueves a los estados de su país garantizar que todos los adultos puedan pedir cita para vacunarse cuando llegue mayo, con el objetivo de que Estados Unidos empiece a marcar su "independencia del virus" para el festivo del 4 de julio.





Tonight, I am announcing that I will direct all states, tribes, and territories to make all adult Americans eligible for the vaccine no later than May 1. pic.twitter.com/FEIDCFLORb