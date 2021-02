Algunos de los asaltantes al Capitolio pidieron "ahorcar" a Mike Pence

En el pleno del Senado, donde se desarrolla el juicio político contra Trump, los "fiscales" proyectaron vídeos grabados el 6 de enero por las cámaras de seguridad del Capitolio que no habían salido a la luz hasta ahora, así como grabaciones también inéditas de las comunicaciones policiales por radio de ese día.



Esos documentos les permitieron reconstruir, paso a paso, el extraordinario ataque, desde el momento en el que varios seguidores de Trump rompieron las ventanas del Capitolio y se colaron en el edificio, justo cuando los congresistas y senadores estaban reunidos para ratificar la victoria electoral del ahora presidente Joe Biden.



Los vídeos de las cámaras de seguridad, combinados con otros grabados por la prensa y los propios asaltantes, mostraron lo cerca que estuvieron los seguidores de Trump del entonces vicepresidente Mike Pence, al que algunos pidieron "ahorcar" por haberse negado a impedir que el Congreso certificara la victoria de Biden.



"Pueden oír a la turba pidiendo la muerte del vicepresidente de los Estados Unidos", subrayó otra de los "fiscales", Stacey Plaskett, delegada demócrata en la Cámara de Representantes.





Newly released security video shows then-VP Pence being evacuated with his family, as rioters storm the Capitol.



Watch live on https://t.co/1BppRnwFfO, @peacockTV and your favorite streaming platform. pic.twitter.com/UvFGzC14vf