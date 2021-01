Reino Unido logra vacunar a casi 600.000 personas en un día

El ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, ha anunciado que durante la jornada del sábado fueron vacunadas 598.389 personas, un récord desde que comenzó la campaña de vacunación.



"Estoy encantado de que 598.389 personas hayan recibido ayer su primera vacuna covid, el récord hasta ahora. Cada vacuna administrada nos acerca un paso más a la normalidad. ¡Gracias a todos los implicados!", ha destacado Hancock en un mensaje publicado en Twitter.





I'm delighted that 598,389 people received their first COVID vaccine yesterday - the highest day so far.



Each vaccine administered brings us one step closer to normal.



THANK YOU to all involved. pic.twitter.com/g1I62tUrHr