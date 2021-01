Joe Biden, en su discurso de investidura: "La democracia ha prevalecido"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este miércoles en su discurso de investidura que "la democracia ha prevalecido" tras el mandato de su predecesor, Donald Trump, y definió la jornada como "un día de historia y de esperanza".



"Celebramos el triunfo de una causa, la causa de la democracia. Es frágil, preciosa. La democracia ha prevalecido", aseveró Biden en su discurso tras haber jurado como el presidente número 46 en la historia de EE.UU.



"Es un día histórico y de esperanza, de renovación y resolución", agregó.





BREAKING: Joseph R. Biden has been sworn in as the 46th President of the United States of America. https://t.co/qjeUynJUdz #InaugurationDay pic.twitter.com/ycos36cn04