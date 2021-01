Biden anuncia un plan de estímulo de 1,9 billones para paliar la crisis del coronavirus

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este jueves un paquete de ayuda económica valorado en 1,9 billones de dólares (1,5 billones de euros) para hacer frente a la crisis económica provocada por la crisis del coronavirus, que ha dejado más de 23 millones de casos y 388.000 fallecidos en el país.



"Durante esta pandemia, millones de estadounidenses, sin tener la culpa, han perdido la dignidad y el respeto que conlleva un trabajo" ha comenzado Biden en una comparecencia celebrada en Delaware, en la costa este de Estados Unidos, con la presencia también de la que será su vicepresidenta, Kamala Harris.





Direct cash payments.

Extended unemployment.

Rent relief.

Food assistance.

Aid to small businesses.

Keeping essential frontline workers on the job.



Those are the key elements of my American Rescue Plan.