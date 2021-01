Schwarzenegger carga contra Trump y compara el asalto al Capitolio con el nazismo

El exgobernador de California por el Partido Republicano y estrella de Hollywood Arnold Schwarzenegger ha publicado un mensaje en redes sociales blandiendo la espada de la película 'Conan el bárbaro' que él mismo protagonizó y ha cargado contra el asalto del Capitolio del pasado 6 de enero por parte de simpatizantes del presidente Donald Trump, a los que ha comparado con la Austria nazi.





My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5