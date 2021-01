Trump acusa a los CDC de exagerar los números de la pandemia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este domingo a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) de proporcionar datos exagerados sobre el alcance de la pandemia en el país.



En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter y sin pruebas que lo respalden, Trump acusó al organismo federal de adscribir sin motivo un número de fallecimientos a la COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus.



"El número de casos y muertes del virus chino (el coronavirus) es muy exagerado en los Estados Unidos debido a los CDC. Usan un método de determinación ridículo en comparación con otros países, muchos de los cuales informan, a propósito, de manera muy inexacta y baja. 'En caso de duda, llámalo COVID'. ¡Noticias falsas!", ha denunciado el mandatario.





The number of cases and deaths of the China Virus is far exaggerated in the United States because of @CDCgov's ridiculous method of determination compared to other countries, many of whom report, purposely, very inaccurately and low. "When in doubt, call it Covid." Fake News!