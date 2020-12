Biden promete 100 millones de vacunas en sus primeros 100 días de gobierno

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, se ha comprometido este martes a distribuir 100 millones de dosis de vacuna contra el coronavirus para la población estadounidenses en los primeros 100 días de su mandato presidencial.



Biden ha asegurado que administrar las vacunas a la mayoría de los estadounidenses será un desafío costoso y ha pedido al Congreso que asigne fondos para vacunar a las personas que lo necesitan.





Today, I'm announcing key COVID-19 priorities for the first 100 days of my administration:



- Everyone wears a mask

- 100 million vaccinations

- Reopen the majority of schools



With these steps, we can change the course of the disease and change life in America for the better.