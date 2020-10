Las frases más polémicas de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es el rey de la controversia. En discursos, entrevistas, Twitter... sus comentarios despiertan más odios que simpatías alrededor del mundo. En campaña, su discurso no varía, de su boca han salido exabruptos que han convertido sus actos públicos en auténticos espectáculos. El tema con el que ha suscitado más polémica en los últimos meses ha sido el coronavirus.



CORONAVIRUS

MACHISMO

DECLARAR LA GUERRA EN TWITTER

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2017



CAMBIO CLIMÁTICO

In the East, it could be the COLDEST New Year's Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2017

CONTRA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

The Fake News Awards, those going to the most corrupt & biased of the Mainstream Media, will be presented to the losers on Wednesday, January 17th, rather than this coming Monday. The interest in, and importance of, these awards is far greater than anyone could have anticipated! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2018



DISCRIMINACIÓN

"Veo que el desinfectante mata (el coronavirus) en un minuto. Igual hay una manera de hacer algo así inyectándolo dentro, como una limpieza"."Si golpeamos el cuerpo con una luz tremenda, ultravioleta o simplemente muy potente, se podría acabar con el patógeno que genera la enfermedad"."China tendría que haberlo parado (el virus) en su frontera. No deberían haberlo dejado extenderse por todo el mundo y eso es terrible"."No lo llaméis el coronavirus; es el Chinavirus. Corona, corona suena a villa italiana o algo así. Es Chinavirus" (durante un acto de campaña cerca de Pittsburgh, Pensilvania)."Tengo mascarilla, tengo una aquí mismo, pero no la uso como él, que cada vez que lo ves tiene una mascarilla. Puede estar hablando, a 200 pies (unos 60 metros) de distancia y lleva la mascarilla más grande que hayas podido ver" (a Joe Biden durante el primer debate; unos días después, Trump fue ingresado por coronavirus)."Va a desaparecer. Un día, como un milagro, va a desaparecer"." No importa lo que los medios escriban de ti mientras tengas al lado a una mujer guapa con un buen culo" (declaraciones a la revista Esquire en 1991)."Cuando eres una estrella, te permiten hacer lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras. Agarrarlas por el coño... Puedes hacer cualquier cosa€" (estas declaraciones están recogidas en un vídeo grabado en 2005 y que el diario The Washington Post sacó a la luz en octubre de 2016, un mes antes de las elecciones presidenciales que le dieron la victoria)."¡Mira esa cara! ¿Alguien votaría por eso? ¿Puedes imaginarte que ese sea el rostro de nuestro próximo presidente? Quiero decir, es una mujer, y se supone que no debo decir cosas malas, pero de verdad, gente, ¡por favor!, ¿Estamos hablando en serio?" (en septiembre de 2015, el entonces candidato a las primarias se refirió de esta manera a su rival Carly Fiorina en la revista Rolling Stone)."Si Hillary no puede satisfacer a su marido, ¿qué le hace pensar que puede satisfacer a América" (un tweet de abril de 2016 que más tarde eliminó)."Acabo de escuchar al ministro de Exteriores de Corea del Norte en la ONU. Si se está haciendo eco de lo que piensa el Pequeño Hombre Cohete [Kim Jong-Un], ¡no creo que el país dure mucho tiempo!"."El concepto de calentamiento global fue creado por los chinos, para volver a la industria manufacturera estadounidense poco competitiva"."En el Este, puede que esta sea la Nochevieja más FRÍA registrada en años. Quizá podríamos utilizar un poco de ese calentamiento global tan bueno por el que nuestro país (pero no otros) iba a pagar BILLONES DE DÓLARES para protegerse. ¡Abrigaos!"."Los Premios Fake News, dirigidos a los medios de masas más corruptos y tendenciosos, se celebrarán el miércoles 17 de enero. ¡El interés y la importancia de estos galardones es mucho más grande de lo que os podéis imaginar!""Nuestro ejército debe centrarse en ganar batallas importantes y decisivas, no puede quedar lastrado por los tremendos costes médicos y el desorden que provocarían las personas transgénero como soldados".