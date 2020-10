Trump anuncia que abandonará hoy el hospital

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció en sus redes sociales que saldrá este lunes del hospital militar Walter Reed, donde fue ingresado el viernes con COVID-19. El magnate aseguró en su cuenta de Twitter que "no hay que temerle" refiriéndose a la enfermedad que le ha tenido en cama durante cuatro días.





I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don't be afraid of Covid. Don't let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!