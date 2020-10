Trump evoluciona "muy bien", según la versión oficial, aunque fuentes de la Casa Blanca lo desmienten

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evoluciona favorablemente de la COVID-19, la enfermedad provocada por el coronavirus, según ha informado este sábado su equipo médico. Sin embargo, minutos después ha trascendido que fuentes de la Casa Blanca han advertido de que el estado de salud de Trump es "muy preocupante".



"El presidente está muy bien esta mañana, estamos extremadamente contentos con su progreso" según el médico del presidente, Sean Conley, que ha dado el primer parte desde que se informó el viernes de su hospitalización.

El asesor médico del mandatario, Shaun Dooley, ha asegurado que Trump está recibiendo cuidado médico multidisciplinar, "todas las funciones de sus órganos son correctas y no tiene problemas en respirar. Está excepcionalmente animado", ha añadido.



Así, Trump "lleva 24 horas sin fiebre, mantenemos un cauto optimismo, y satura a un 96 por ciento", diagnóstico que invita a un "cauto optimismo", según Conley, quien eludió dar una fecha concreta para su retorno. "Tuvo tos, fiebre y nunca ha tenido dificultades para respirar", ha añadido.



De vuelta a los síntomas, Conley ha precisado que en las últimas horas Trump "tuvo tos y fiebre, pero nunca ha tenido dificultades para respirar", ha insistido el médico, frente a informaciones publicadas esta mañana en medios estadounidenses que apuntaban a lo contrario.



En la rueda de prensa se han dado datos contradictorios con lo que se sabía hasta ahora, ya que Conley ha afirmado en cierto momento que habían pasado 72 horas desde el diagnóstico, lo que sitúa el positivo de Trump en el miércoles y no en el viernes, antes de su desplazamiento a Minesota el pasado jueves para participar en un acto de campaña de recaudación y en un mitin al aire libre.



Otro miembro del equipo médico, Brian Garibaldi, ha explicado que el presidente se sometió "hace unas 48 horas" a una terapia experimental de anticuerpos, lo que sitúa su inicio a mediodía del jueves, también antes de un acto en Nueva Jersey. Se refería así al tratamiento de anticuerpos de Regeneron.



Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well!