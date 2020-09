La presidenta interina de Bolivia se retira de la carrera electoral

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, ha anunciado de manera sorpresiva que renuncia a su candidatura a las próximas elecciones del 18 de octubre, asegurando que lo hace para evitar la victoria del Movimiento al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales ante la "división del voto democrático".



Lo que está en juego en esta elección no es poca cosa. De verdad, está en juego la democracia en Bolivia. pic.twitter.com/vpbKKWaeou — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) September 18, 2020

Como lo habíamos advertido, Áñez renunció a su fallida candidatura con una doble traición a sus militantes y candidatos. Hace mucho que estaba decidida, solo faltaba negociar su impunidad. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) September 18, 2020

"Si no nos unimos, vuelve Morales, si no nos unimos, la democracia pierde", ha dicho Añez, quien tras asumir el poder en noviembre del año pasado aseguró que no se presentaría a las próximas elecciones, desdiciéndose meses después cuando presentó su candidatura bajo la coalición Juntos."Lo que está en juego en estas elecciones no es poca cosa. Está en juego la democracia", ha dicho Añez, insistiendo en los supuestos peligros para Bolivia que conllevaría una vuelta del MAS al poder. Durante su discurso ha estado acompañada por su equipo, entre ellos el empresario Samuel Doria Medina, quien aspiraba a ser su vicepresidente."Le pido a quien vaya a ser el candidato democrático para enfrentar al MAS que conserve algunas cosas importantes del legado que hoy estamos dejando", ha demandado la presidenta interina en relación a las medidas de subsidios económicos, que han hecho que Bolivia se convierta en "una sociedad basada en la solidaridad y enfocada en las familias"., con apenas un 10 por ciento en el mejor de los casos, muy por detrás del candidato del MAS, Luis Arce, con casi un 40 por ciento.Por su parte, Morales ha asegurado que la renuncia de Añez "hace mucho tiempo que estaba decidida",que, a su juicio, ha protagonizado la presidenta interina durante la crisis del coronavirus y las masacres de Senkata y Sacaba, en noviembre de 2019, que supusieron la muerte de una veintena de personas."Como lo habíamos advertido, Añez renunció a su fallida candidatura con una doble traición a sus militantes y candidatos. Hace mucho que estaba decidida, sólo faltaba negociar su impunidad", ha escrito en su cuenta de Twitter."Está claro que el precio de su nueva alianza es la impunidad por los escandalosos casos de corrupción en medio de la pandemia, por el genocidio de Senkata y Sacaba y por el economicidio al que ha sometido al país", ha añadido el líder del MAS desde su exilio en Argentina.Las reacciones dentro de lo que Añez ha calificado de "voto democrático" durante su discurso de renuncia han sido dispares, pues si bien el candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, ha considerado esta decisión "como una contribución a la democracia", para Luis Fernando Camacho, una de las figuras más beligerantes contra Morales, ha supuesto una "derrota"."Se desplomó su candidatura desde que cedió, se arrodilló y pactó con el MAS", ha criticado el que fuera presidente del Comité Cívico de Santa Cruz y candidato a las elecciones bajo la fórmula 'Creemos'."La gente está cansada de la vieja política y de la corrupción, por eso le quitó apoyo a Jeanine Añez. Su candidatura era artificial, sostenida por encuestas amañadas", ha continuado atacando Camacho, considerado por algunos sectores del país como uno de los instigadores de la violencia desatada tras las últimos comicios.Mesa se ha mostrado más conciliador y ha mostrado su disposición a dialogar y ha señalado en su cuenta de Twitter que "la decisión de cerrarle el paso al MAS y abrir una nueva etapa siempre será del pueblo".Jeanine Añez ocupa el cargo de presidenta de manera interina hasta los próximos comicios, finalmente fijados para el 18 de octubre tras haber sido pospuestos en varias ocasiones por la crisis del coronavirus., que en principio le otorgaron la reelección.El entonces presidente anunció su decisión tras la pérdida de apoyos clave y por los pronunciamientos del Ejército y la Policía.En las últimas semanas, la situación en las calles se recrudeció después de que la fecha electoral fuera aplazada una última vez, generando disturbios y bloqueos por parte de algunos sindicatos, movimientos sociales y seguidores de Morales, quienes denunciaron una estrategia del nuevo oficialismo para desgastar al MAS, el favorito para ganar elecciones.