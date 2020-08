El Consejo de Europa exige la liberación inmediata de una activista LGBTQ bajo custodia en Polonia.

La comisionada para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha exigido este sábado la liberación inmediata de la activista LGBT Michaela Sz, conocida como 'Margot', tras denunciar que su puesta bajo custodia envía una señal "escalofriante" sobre la situación de esta comunidad en el país.



La detención de 'Margot' durante "envía una señal escalofriante para la libertad de expresión y los derechos LGBT en Polonia", ha manifestado la comisaria en su cuenta de Twitter.





I call for immediate release of LGBT activist Margot from .@stopbzdurom detained yesterday for blocking an anti-LGBT hate van & putting rainbow flags on #Warsaw monuments.Order to detain her for 2 months sends very chilling signal for #FreedomOfSpeech & #LGBT rights in #Poland