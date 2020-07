La mascarilla será obligatoria en la Cámara Baja de EE.UU

La presidenta de la Cámara Baja de EE.UU., la demócrata Nancy Pelosi, decretó este miércoles el uso obligatorio de mascarillas en el hemiciclo después de que un republicano escéptico con esta medida de protección haya dado positivo por coronavirus.

Pelosi detalló que los congresistas solo podrán retirarse la mascarilla cuando ejerzan el uso de la palabra.

La líder demócrata dijo que se repartirán mascarillas a aquellos que no las lleven y recordó que puede ordenar la expulsión del hemiciclo de quienes no cumplan con su disposición al considerarlo "una grave violación del decoro".

Pelosi añadió que espera de los congresistas el cumplimiento de su orden "como una muestra de respeto para la salud, seguridad y bienestar de todos los presentes en la cámara y sus alrededores".

La orden de Pelosi llega después de que se conociese el positivo del congresista republicano Louie Gohmert, de 66 años, que se había negado a usar mascarilla.

Gohmert, de hecho, especuló este miércoles con que su uso esporádico de la mascarilla en las últimas dos semanas puede haber sido el causante de su contagio.

"No puedo evitar preguntarme si llevar puesta una mascarilla y al mantenerla en su lugar, si he podido poner algunos gérmenes o algo del virus en la mascarilla y haberlo inhalado, no lo sé", dijo el congresista, que representa un distrito del noreste de Texas, actualmente uno de los estados más afectados por la pandemia.

Antes de conocerse su contagio estaba previsto que Gohmert volase este miércoles hacia Texas junto al presidente, Donald Trump, en un viaje del mandatario en el Air Force One.

Ayer, además, Gohmert hizo parte de la comparecencia en la Cámara Baja del fiscal general de Estados Unidos, William Barr, y mantuvo contacto cercano con él sin que ninguno de los dos usase mascarilla. Un portavoz de Barr dijo al The Washington Post que el fiscal iba a someterse a una prueba este miércoles.

En los últimos meses varios congresistas han dado positivo por coronavirus. Es el caso de los republicanos Mario Díaz-Balart, Morgan Griffith, Neal Dunn, Mike Kelly, Tom Rice y del demócrata Benjamin McAdams, así como del senador republicano Rand Paul.

Sin embargo, el caso de Gohmert ha ocurrido después de que la mayoría de estados del país -incluidos Texas y la ciudad de Washington- estén obligando al uso de mascarillas en público.