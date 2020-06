Las protestas en EEUU alimentan la lucha contra los símbolos racistas

En Virginia, Alabama, Florida o Carolina del Sur, por todo el sur de Estados Unidos, los monumentos en honor a la Confederación que defendió la esclavitud en la Guerra Civil están cayendo poco a poco, 155 años después de acabar la contienda.



No es un movimiento nuevo. Desde hace años las estatuas erigidas en memoria de los militares que lucharon en el bando sudista han ido desapareciendo paulatinamente, pero la lucha contra su presencia cobró fuerza en las protestas contra el racismo y la violencia policial desatadas por la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd en Minesota a principios de mayo.



En esta nueva oleada de revisionismo de los monumentos y memoriales que honran a quienes defendieron la esclavitud, el racismo o posteriormente la segregación racial, están cada vez más implicadas las autoridades locales y la población en general.



"Derribar las estatuas no va a resolver el problema (de la discriminación o la violencia policial), pero es algo que debe hacerse" si lo que se busca es una sociedad justa, declaró a Efe Ronald Hall, profesor de Asuntos Sociales de la Universidad Estatal de Michigan. "Enaltecer a personas que creían que la gente negra era inferior destruye la moral nacional y destruye al país", agregó.





A third Christopher Columbus goes down. https://t.co/a6Q5GLNQGW — Byron York (@ByronYork) June 11, 2020

Quien se mantiene a contracorriente es el presidente Donald Trump, a pesar de que incluso el secretario de Defensa, Mark Esper, dijese que estudiaría la conveniencia de retirar los nombres de jefes militares confederados de una decena de bases que los llevan, todas en estados del sur.

"Mi administración ni siquiera considerará el cambio de nombre de estas instalaciones militares magníficas y legendarias. Nuestra historia como la nación más grande del mundo no será alterada. ¡Respeta a nuestros militares!", aseguró Trump el miércoles.

"Robert E. Lee intentó separar a este país (...) Está justificado que una sociedad y la gente que influye en las instituciones" desee acabar con esos vestigios y que no se glorifique a esas personas que simbolizan un legado racista, agregó el profesor Hall.

"No podemos criticar que no se respeten los derechos humanos en China o Rusia y mantener la situación en nuestro país" con estatuas que enaltecen a personas que defendían el racismo, agregó.