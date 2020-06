Trump dice que es quién más ha hecho por los negros, con la "posible excepción" de Lincoln

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha autoproclamado este miércoles como el líder que más progresos ha logrado para la población afroamericano en toda la historia del país norteamericano con la "posible excepción" de Abraham Lincoln, bajo cuyo mandato se abolió la esclavitud.

En plena ola de protestas por la muerte del joven afroamericano George Floyd durante una detención a manos de un policía blanco, Trump ha insistido en que, en los tres años y medio que lleva en la Casa Blanca ha hecho "mucho más" por la población negra que su potencial rival en las próximas elecciones, Joe Biden, "en 43 años".

"De hecho, (Biden) les hizo retroceder muchos años con su Ley contra el Crimen, de la que él ni siquiera se acuerda", ha afirmado el actual presidente, en alusión a una regulación de 1994 que derivó en la entrada en prisión de delincuentes condenados por delitos menores sin violencia.

"He hecho más por los afroamericanos que ningún otro presidente en la historia de Estados Unidos, con la posible excepción de otro presidente republicano, el difunto y gran Abraham Lincoln, y ni siquiera se acerca", ha añadido Trump en su cuenta de Twitter.

El presidente ha asegurado que tanto los demócratas como los medios que le han criticado en estos últimos días por la gestión de las protestas "lo saben", pero "se niegan a escribirlo o decirlo porque son corruptos".



DEFIENDE SU VISITA A LA IGLESIA



Trump ha hablado también este miércoles en Fox News para defender alguna de sus decisiones más polémicas de estos últimos días, entre ellas el desplazamiento el lunes a una iglesia cercana a la Casa Blanca para posar junto a una Biblia. Pese a las críticas de los responsables del templo, el mandatario ha asegurado que "la mayoría de líderes" religiosos le han aplaudido.

También ha asegurado que no tiene constancia de que las fuerzas de seguridad dispersasen a los manifestantes concentrados junto a la sede presidencial solo para que cruzase la calle. Sí ha asegurado, no obstante, que los agentes "no usaron gas lacrimógeno", pese a las informaciones difundidas a este respecto.

Sería, según sus propias palabras, igual de "falso" que su supuesta entrada en el búnker de la Casa Blanca el pasado viernes. El presidente ha alegado que solo fue "durante un corto periodo de tiempo" y de día, solo "para inspeccionar" las instalaciones.