Netanyahu no dará la ciudadanía a los palestinos del valle del Jordán

tel aviv – El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó ayer que los palestinos que viven en el valle del Jordán no recibirán la ciudadanía israelí una vez se concreten los planes de anexión de esta zona de Cisjordania, en el marco de los planes del Ejecutivo israelí, criticados duramente desde la Autoridad Palestina. "Seguirán como un enclave palestino. No hay necesidad de anexionar Jericó", indicó en una entrevista, en la que subrayó que "no hay necesidad de imponer la soberanía sobre ellos, que seguirán siendo sujetos palestinos, si se quiere". "Sin embargo, habrá control de seguridad sobre esto", manifestó Netanyahu, que hasta ahora no había dado detalles sobre la situación de los más de 50.000 palestinos que viven en Cisjordania.