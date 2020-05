Hong Kong sale a la calle y vuelve a agitar el tablero mundial

Hong Kong, o mejor dicho la 'Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China', fue parte del 'Imperio Británico' hasta que en 1997 la colonia pasó a China con la condición de que la ya excolonia mantuviera su sistema económico y político bajo la premisa de 'un país, dos sistemas'. Hong Kong mantiene su sistema de libre mercado y la separación de poderes dentro de un gigante asiático que se rige por el 'capitalismo de estado'.



Así las cosas, las fricciones estaban aseguradas. Convertido en uno de los principales centros financieros de Asia, el territorio hongkonés no notaba en exceso las ramificaciones de Pekín en su territorio. Muy al contrario, los líderes comunistas del continente se aprovechaban del estatus de Hong Kong para el comercio de bienes y capitales.



Pero Pekín, en su estrategia hacia convertirse en potencia hegemónica mundial, tenía en Hong Kong uno de sus puntos más débiles, el que mostraba al mundo sus vergüenzas.



El choque comercial y la tensión militar entre Pekín y Washington. en el mar de China ha hecho que desde la malograda 'revolución de los paraguas' China quiera 'como sea' el poder absoluto en el territorio hongkonés y que EE.UU. haga 'lo que sea' por impedirlo y mantener la herida abierta.



LEY DE EXTRADICIÓN

LEY DE SEGURIDAD

HONG KONG YA NO ES AUTÓNOMO

El pasado año,que gobierna Hong Kong, aprobó un proyecto de ley de extradicción. La medida surgió después de que un joven de 19 años, residente de Hong Kong, fuera acusado de asesinar a su novia de 20 años, cuando estaban de vacaciones en Taiwán, en febrero de 2018. Hasta ahí puede paracer correcto, pero la medidaDentro del 'un país, dos sistemas' Hong Kong conservaba la capacidad de establecer sus propios convenios de extradición. Y de aprobarse el propuesto por Pekín, los ciudadanos de la excolonia, que en un principio se asemejaban a las 'de los paraguas'. Fueron masivas, tanto que doblaron el brazoPero con la gente en la calle era una buena ocasión para ir más allá y las manifestaciones se volvieron violentas. La imagen de un arquero lanzando flechas contra la policía dio la vuelta al mundo, incluso ciudadanos que recriminaron actos de vandalismo fueron salvajemente agredidos.La protesta degeneró en unatras la que muchos vieron tanto a los hongkoneses como a la policía siendo utilizados para un enfrentamiento que iba más allá de las fronteras de la excolonia.La pasada semana, el líder chino Xi Jinping llegaba a la Asamblea Nacional PopularEl anuncio que Xi hizo en el congreso del PCch en 2017, en el que ponía 2049 como fecha para que China fuera el líder mundial, parece haber entrado también en cuarentena. Y la crisis económica con la que la pandemia riega allá por donde pasa tampoco era como para vender optimismo. Sobre todo porqueTanto es así que Pekín esta vez ni siquiera se ha fijadotal y como acostumbraba. Así que la medida estrella de esta Asamblea no podía ser otra que Hong Kong. Incluso por encima de la aprobación del primer código civil de la historia.El legislativo chino ha aprobadohongkoneses penando "cualquier acto de traición, secesión, sedición y subversión" contra Pekín, además del "robo de secretos de Estado y la organización de actividades en Hong Kong por parte de organizaciones políticas extranjeras".El Gobierno chino quiere asítodo intento de poner en cuestión su política con respecto a Hong Kong. Y todo sabiendo que los hongkonses voverían a salir a protestar.Así lo anunciaba unaque no ha podido impedir un nuevo estallido de protesta.Y en medio de la nueva protesta, EE.UU. volvía a mover ficha. Washington otorga a Hong Kong unas condiciones económicas favorables asociadas al mantenimiento de se autonomía con respecto del régimen de Pekín. El proceso comienza con que el departamento de Estado certifique que no existe suficientemente autonomía y que el Congreso anule el trato económico preferente.La primera de las condiciones ya se ha dado.Esto podría poner fin al importante papel de Hong Kong en las transacciones internacionales que utilizancomo plataforma comercial para sus inversiones. Y acabaría con su papel de. Hay muchos miles de millones en juego. Pero ¿será suficiente la presión de la calle y de la economía para hacer que Pekín de marcha atrás? Por el momento parece que