El líder de los talibanes ve un “logro extraordinario” el acuerdo con EE.UU.

Madrid – El líder de los talibanes, Hebatulá Ajundzada, se pronunció por primera vez sobre el "histórico acuerdo" firmado con Estados Unidos el pasado febrero en Qatar y defendió que se trata de un "logro extraordinario" del grupo insurgente, al tiempo que reiteró que el objetivo último de lo firmado y de la "yihad" es la instauración de un "sistema islámico" en Afganistán.

Ajundzada publicó ayer un mensaje con motivo de la festividad del Eid al Fitr que marca el final del Ramadán en el que sostuvo que el acuerdo firmado, que "pondrá fin a la ocupación", "puede resultar beneficioso para todas las partes si se cumple con sinceridad".

Su cumplimiento "puede demostrar ser un potente instrumento para poner fin a la guerra entre América y nuestro país y para establecer la paz y un sistema islámico en nuestra patria", señaló, reiterando el compromiso de los talibanes con lo pactado.

En este sentido, pidió a Washington que "no permita a nadie la oportunidad de obstruir, demorar y en último término hacer descarrilar" el acuerdo. "Sigamos avanzando en la fase de implementación para que se allane el camino para la retirada de vuestras fuerzas y para que la paz y la seguridad se afiancen en Afganistán y la región", reivindicó.

Ajundzada no mencionó específicamente al Gobierno afgano en su mensaje, después de que la semana pasada el presidente del país, Ashraf Ghani, anunciara que las fuerzas de seguridad volverían a pasar a la ofensiva contra los talibanes ante los últimos ataques registrados, incluido uno contra una maternidad en Kabul y otro contra un funeral en Balj de los que el grupo se desmarcó de forma inmediata.

No obstante, dijo que ofrece "una amnistía general a todos aquellos en las filas de la oposición si optan por renunciar a su enemistad". A estas personas que no mencionó les ha invitado a "no convertirse en un impedimento para el establecimiento de un gobierno islámico, el cual es la aspiración de millones de afganos martirizados, heridos, discapacitados, huérfanos, viudos y que sufren", sostuvo.

los derechos de las mujeres En este sentido, ante las "reservas" que genera el sistema político que el Emirato Islámico –nombre oficial de los talibanes– quieren imponer, aseguró que "no tendrá una política monolítica, todo hombre y mujer gozará de sus debidos derechos, ninguno deberá sentir ningún tipo de privación o injusticia y se realizará todo el trabajo necesario para el bienestar y el desarrollo de la sociedad a la luz divina de la sharia", la ley islámica, precisó.