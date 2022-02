Busturialdea y la primera expansión del nacionalismo vasco

El nacionalismo vasco, que surgió en Bilbao, tuvo una primera expansión fuera de su zona urbana en la comarca de Busturialdea en la que sucedieron algunos de los acontecimientos más significativos de su etapa inicial

en el origen del nacionalismo vasco en Busturialdea cabe destacar la implicación personal y la influencia política que ejerció Sabino Arana. Para ello contó con la estrecha colaboración de su hermano Luis y de Ángel Zabala Kondaño, su primer sucesor al frente del recién creado Partido Nacionalista Vasco. Sabino Arana mantuvo una estrecha relación con esta comarca vizcaína. Es aquí donde conoció a su mujer, Nikole Atxikallende, natural de la barriada de Abiña, del municipio de Sukarrieta, localidad donde se casó, residió y falleció.

La familia Arana pasaba largas temporadas en Sukarrieta y la casa donde vivió Sabino durante el último año antes de contraer matrimonio con Nikole se convertiría en batzoki durante la II República. El 2 de febrero de 1900, el párroco de Arteaga Juan José Badiola les casó en la humilde ermita de San Antonio en Abiña. Con el fin de fijar su residencia allí, Sabino adquirió los terrenos anexos al caserío de Nikole y la isla de San Andrés.

La isla de Txatxarramendi, que se encuentra en el mismo término municipal de Sukarrieta, fue frecuentada por Arana y sus primeros seguidores. Allí se entonó por primera vez el himno nacional vasco, el Euzko Abendaren Ereserkija. De este modo, las inmediaciones de esta localidad de Busturialdea se convirtieron en escenario de varios acontecimientos importantes para el nacionalismo vasco.

Junto con Sukarrieta, la localidad de Forua también tuvo relevancia para Sabino Arana. Su hermana Paulina adquirió una casa en este municipio y se trasladó allí en 1902, convirtiéndose así en un gran apoyo para el matrimonio formado por Sabino y Nikole, tanto en lo familiar (fue la madrina de la boda) como en lo político.

La afición a la caza fue otro de los motivos que unieron al fundador del PNV con Forua. Desde la prisión de Larrinaga en su último encarcelamiento antes de fallecer, añoró y deseó haber podido practicar la cacería junto con sus amigos. "Hoy ya andarán la mar de cazadores por los juncales de Forua, a por codornices. Yo también ya hubiese ido, si hubiera estado en libertad".

Tan arraigada fue su unión con este entorno que confió al guardián del convento de Forua, Fr. José María Barinaga, la labor de acompañarle espiritualmente en sus últimos días. "Padre: sé que mi enfermedad es mortal y además que ya me restan pocos días de vida: quiero pues, hacer confesión general como para morir". Y Ceferino de Jemein, en su obra Biografía de Arana Goiri, publicó en 1935 el relato de Barinaga: "Me ofrecí a todo lo que le podía servir. En las tres o cuatro horas que pasaba en su casa, en nuestras amigables conversaciones, recuerdo que me preguntó si tendría algún cargo de conciencia por haber empleado y consumido todo su caudal en la propaganda de sus ideales. Contestándole negativamente, quedó tranquilo".

25.000 en el homenaje al 'Maestro'

Tras su fallecimiento fue enterrado en el cementerio de Sukarrieta, que se convirtió en un lugar de referencia y peregrinación para el nacionalismo vasco. Manu de la Sota afirmó que "el nacionalismo nunca morirá mientras guardemos en este rincón de Sukarrieta la tumba sagrada del Maestro". El 25 de junio de 1922 se organizó en el camposanto de Sukarrieta un homenaje en honor al Maestro en el que participaron más de 25.000 nacionalistas.

En lo político, los hermanos Arana contaron con el apoyo y la colaboración de Ángel Zabala Kondaño, que se convirtió en el primer sucesor de Sabino Arana al frente del PNV. Kondaño también estaba muy ligado a la comarca. Era natural de Gautegiz Arteaga, trabajó como secretario en el Ayuntamiento de Bermeo, y su familia residía en Gernika-Lumo, donde estaban las oficinas de la compañía naviera familiar.

El primer ámbito de expansión del nacionalismo vasco fuera de Bilbao se produjo en la Bizkaia "rural", más concretamente en la zona de Busturialdea, donde los hermanos Arana y Ángel Zabala, sobre todo, llevaron a cabo una eficaz labor de propaganda. En palabras del historiador Ander Delgado, desde los primeros momentos en los que Sabino Arana inició su actividad política, uno de los lugares donde sus doctrinas tuvieron más seguidores, al margen de la capital vizcaína, fue en algunas localidades del distrito electoral de Gernika. Se fue creando un pequeño, pero cada vez más nutrido grupo de nacionalistas en la Bizkaia "rural". El nacionalismo vasco fue, como todas las ideologías modernas, un fenómeno urbano que nació en Bilbao y se extendió en un primer momento por los núcleos de población más importantes, con la destacada salvedad de su presencia temprana en la costa vasca.

Ceferino de Jemein afirma que la primera manifestación nacionalista se produjo en Gernika el 16 de agosto de 1893, la llamada Sanrocada. Suceso en el que se llevaron a cabo los primeros actos de exaltación antiespañola donde participaron varios nacionalistas de primera hora.

Y el primer Bizkai Buru Batzar

El primer Bizkai Buru Batzar, constituido el 31 de julio de 1895 y presidido por Sabino Arana, junto con su hermano Luis al frente de la vicepresidencia, contó con la presencia de varios miembros oriundos de Busturialdea. Esta primera organización nacionalista estuvo formada por otras cinco personas, de las cuales casi la mitad, tanto el primer secretario del partido, Fabián de Ispizua, como el burukide Salvador Etxeita, eran de Mundaka. Incluso el primer afiliado nacionalista que falleció fue el busturitarra Perderika Ugalde Azkarai, al cual el Bizkai Buru Batzar le dedicó una esquela el 19 de agosto del mismo año.

Por primera vez fuera del Euzkeldun Batzokija de Bilbao se izó la ikurriña en Bermeo, concretamente en la popa del buque Aketxe, capitaneado por el naviero bermeano Ortube. A los pocos meses de la inauguración de la primera sede en Bilbao, los hermanos Arana abrieron el segundo batzoki en Busturia; y en su balcón, se izó por tercera vez la ikurriña.

En aquellos tiempos de persecución, los primeros abertzales escondieron la ikurriña de Busturia en Legendika (Kanala). Pero los hermanos Arana decidieron exhibirla en las fiestas del pueblo, el 7 de septiembre de 1897. Sabino Arana se trasladó a Kafranga, caserío donde se hospedaba su hermano Luis en Legendika, para llevar a cabo el acto que tenían previsto realizar con numerosos simpatizantes. En la madrugada del día 8 enarbolaron la ikurriña del batzoki de Busturia en un mástil que ellos mismos habían colocado en la plazoleta inmediata al caserío Kafranga, donde hoy en día sigue ondeando una ikurriña. Después del acto, los asistentes celebraron una misa en la que cantó un coro compuesto por destacados nacionalistas, siendo organista el maestro de Kortezubi, Isidro de Naberan. Varios asistentes fueron detenidos y sufrieron represalias cuando la Guardia Civil intervino en el acto para descolgar e incautar la ikurriña. Pero en el pórtico de la parroquia de Legendika se mantienen los epígrafes escritos por Sabino en euskera y colocados por su hermano Luis, constatando la importancia e influencia del paso de los hermanos por aquel lugar. En numerosas viviendas de Busturialdea todavía son apreciables algunas de las primeras acciones de divulgación y propaganda nacionalista, como es la existencia de placas del Sagrado Corazón con inscripciones en euskera creadas y promovidas por Sabino Arana.

Expansión e implantación del nacionalismo en la comarca

El nacionalismo vasco progresó electoralmente en Busturialdea. Según los resultados electorales de 1899, el nacionalismo logró representantes más allá de los concejales de la capital, en Bermeo, Mundaka y Gautegiz Arteaga. Además, en tan solo dos años, consiguió la primera mayoría nacionalista en el Ayuntamiento de Bermeo y amplió su representación institucional obteniendo concejalías en localidades como Elantxobe.

En 1904, Ángel Zabala Kondaño, sucesor de Sabino Arana, ordenó elegir un delegado en todas aquellas localidades en las que hubiera más de diez militantes; de este modo, el partido se fue implantando en varios municipios de la zona. Y retomó el intento fallido de Arana de crear nuevos batzokis en más localidades de Busturialdea como Gernika-Lumo, Mundaka y Ea (Busturia y Bermeo ya disponían de los suyos), consiguiendo que se abrieran en Gautegiz Arteaga (su pueblo natal) en 1905, y en Gernika-Lumo en 1908. De hecho, el batzoki de Elantxobe llamado Aberkide Etxea, sería el primer edificio construido para ese fin, en 1919.

En la primera década del siglo XX en el distrito de Gernika, el nacionalismo vasco capitalizó electoralmente el discurso del entorno político católico antiliberal. El PNV añadió a su defensa de la religión y la oposición al caciquismo otros elementos como la defensa de la soberanía, la identidad cultural o la lengua. Mientras que el sistema de la restauración perdía credibilidad, el PNV logró asentarse en Busturialdea gracias a su apoyo a las coaliciones católicas y la crisis de los partidos dinásticos y del carlismo. Otro vecino de la comarca, Gorgonio Rentería, es figura clave de Busturialdea en el partido. En 1916 logró la alcaldía de Elantxobe, cargo que compaginó con el de presidente del Bizkai Buru Batzar primero, y posteriormente con el de presidente del Euzkadi Buru Batzar. Y asumió la responsabilidad de liderar el PNV hasta los años previos de la dictadura de Primo de Rivera.

El autor

Mikel Magunazelaia

Profesor, alcalde de Forua y miembro de Gernikazarra Historia Taldea.