Vox pide protección ante la "amenaza de boicot" en Vallecas

Vox ha presentado este miércoles una denuncia ante la Junta Electoral Central y la Delegación de Gobierno en Madrid pidiendo protección ante la "amenaza de boicot" a su presentación de candidatura a las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo convocada para la tarde de este miércoles en una plaza de Vallecas.

En una nota de prensa, Vox denuncia que Bukaneros, una peña de izquierda del equipo de fútbol Rayo Vallecano, planea boicotear el acto en el que el presidente del partido, Santiago Abascal, y la cabeza de lista en Madrid, Rocío Monasterio, presentarán la candidatura.

Bukaneros ha difundido en redes sociales una convocatoria para concentrarse a las seis de la tarde en la misma plaza donde Vox celebra el acto, mientras que otras organizaciones vecinales han llamado a una concentración pacífica en la vecina plaza de Nica, también en Vallecas.

Las agrupaciones en Vallecas de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos han publicado un comunicado conjunto en el que llaman a "no caer en ninguna provocación de Vox" y evitar "cualquier conflicto" que dé "publicidad" a la formación, que a juicio de estos partidos pretende instrumentalizar cualquier incidente.

Vox asegura en el comunicado que Bukaneros ha instado a "insultar, atacar y gritar a las personas presentes en el acto", aunque este colectivo no ha difundido dicho mensaje y en su convocatoria llama a desbordar la plaza de Vallecas para que "no se escuchen" los "discursos de odio" de Vox y apelan a la "responsabilidad" para que no haya "enfrentamientos".

Por otro lado, Vox solicita a la Junta Electoral Central y a la Delegación que no haya "impedimento alguno" para el acto, ya que de lo contrario advierte de que se vulnerarían los "derechos fundamentales de los candidatos y electores, reconocidos en la Constitución en sus artículos 10, 14, 16, 20, 21 y 22, relativos a la libertad política, libertad de expresión y derecho de reunión".

El escrito de la vicesecretaria jurídica de la formación, Marta Castro, señala que la concentración pretende intimidar a "cualquier persona que quisiera participar en el mismo".