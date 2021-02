Elecciones en Catalunya: incertidumbre emocionante

Tres conocidas periodistas en Catalunya, tres voces para analizar unos comicios singulares por la situación política, sanitaria y social. Primera clave: la incertidumbre. "Se nos viene encima una noche electoral interesantísima, y unos días también muy interesantes porque ya veremos qué alianzas pueden salir de ahí y si se puede formar un gobierno", afirma la locutora Agnès Marqués. "Va a ser una noche electoral de taquicardia en las sedes electorales y de páginas en blanco de los periodistas, que no podremos llevar absolutamente nada escrito porque nada está escrito", suscribe la periodista Sara González. Apreciaciones que comparte Marta Sugrañes, de RTVE en Catalunya, que no descarta "para nada" que tengan que celebrarse nuevas elecciones debido a un previsible escenario "muy complicado".



EL FACTOR ERC/PSC

Para Agnès Marqués, el documento firmado por los partidos independentistas, singularmente por ERC, comprometiéndose a no pactar con el PSC, y así de paso frenar la estrategia de Junts, es "bastante atrevido, teniendo en cuenta que hay nueve formaciones con aspiración a entrar en el Parlamento, y por lo tanto la negociación postelectoral va a ser necesaria e inevitable. Poner estas líneas rojas, ya de entrada y encima por escrito, lo complica todo un poco".



Posición diferente es la de Sara González, que ve un veto cruzado entre ERC y PSC y no encuentra en el pasado precedentes equiparables con la situación actual. "Hace 15 años hubo dos tripartitos, pero ERC pactó con los socialistas que en estos momentos ya están incorporados en Esquerra. Con un PSC que en aquel momento defendía el derecho a decidir, y que se manifestó con José Montilla a la cabeza a la cabeza bajo el lema Somos una nación. Nosotros decidimos. ¿Alguien se imagina que el PSC a fecha de hoy se manifestara con este lema? Parece en estos momentos difícil. Tanto PSC y Esquerra Republicana no conciben pactar, porque saben que es cavarse su propia sentencia. Y esto lo dicen a cada lado, las cúpulas de los dos partidos no lo ven posible".

Difiere asimismo la postura de Marta Sugrañes respecto a la firma de este documento que impactó en la campaña. "Creo que Esquerra ha caído un poco en la trampa de Junts per Catalunya, porque lo que les diferencia es esa voluntad de apertura y de cierta reconciliación. Han vuelto un poco atrás", afirma.



LA HERENCIA DE CIUTADANS

Otra de las claves será el comportamiento de los votantes de Ciutadans que en 2017 dieron la primera posición a esta fuerza. Marta Sugrañes cree "muy probable" que Illa sustituya a Arrimadas como líder de la primera fuerza, los resultados en 2017 de Cs se debieron a unas "circunstancias excepcionales, pero luego no ha sabido capitalizar esa victoria ni leer la evolución que ha hecho una parte de la sociedad catalana cansada de ese frentismo, y que ha derivado más en busca de una reconciliación".

Para Marqués las encuestas no andan desencaminadas y a Ciudadanos "le vaya como le vaya, le va a ir mal". Y destaca por contraste la campaña de Alejandro Fernández, del PP. "En los debates ha sido la única figura que ha decidido contrarrestar el discurso de Vox". Para esta locutora "tenemos un debate abierto de cómo tratar a la ultraderecha, tanto en los medios, como también los políticos, y es sorprendente cómo en los debates ha habido mucho silencio después de las intervenciones de Vox".