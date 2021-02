Òmnium denuncia que más de un millón de migrantes no podrá votar el 14F

La plataforma Casa Nostra, Casa Vostra, el Sindicato de vendedores ambulantes Top Manta y Òmnium Cultural han denunciado este miércoles que 1.159.000 de personas migrantes no podrán votar en las elecciones del 14F por no tener nacionalidad española y, por lo tanto, no reconocerse su derecho a voto.

En un comunicado, las tres entidades defienden bajo el lema #1MilióDeVots (1 millón de votos) que esta situación supone "una clara vulneración de los derechos fundamentales y un incumplimiento flagrante de las directrices del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".

Asimismo, añaden que el sufragio activo "no es un privilegio" y piden a los ciudadanos que no tienen previsto votar en las elecciones al Parlament del 14 de febrero que se movilicen y cedan su voto a las personas migradas.

"Queremos un país donde votar, que decidir el futuro democráticamente deje de ser un privilegio para ser un derecho fundamental de la ciudadanía, haya nacido donde haya nacido", ha señalado el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri.

El portavoz de Top Manta, Aziz Fate, ha añadido: "Somos muchísimas personas que trabajamos y levantamos este país, pero que, en cambio, no se nos reconoce el derecho de participación política. Es una anomalía que debe resolverse con urgencia".

Ante esta situación, las entidades piden "voluntad política" para reformar la legislación española e insisten en que no existe ninguna prohibición que impida el derecho a voto de los ciudadanos sin nacionalidad.