¿Cómo evitar coger peso en el confinamiento?

De momento, no podemos acudir al gimnasio, ni podemos salir a correr, ni andar en bicicleta... debido a la alerta generada por el coronavirus. Aunque tengamos que permanecer confinados unos días en casa, no debemos olvidar seguir una dieta saludable, basada en fruta, verdura y proteínas de calidad (legumbres, huevos, carnes y pescados). Ahora no nos toca otra que relajarnos en casa y armarnos de paciencia para despertar lo antes posible de esta pesadilla. Pero eso sí, sin olvidarnos de que quince días en casa puede llevarnos a coger peso.

Para ello es clave mantener una dieta equilibrada y reducir el consumo de calorías. Los expertos en nutrición recomiendan el pollo, el conejo y el pavo como las carnes más saludables. En cuanto al pescado es más aconsejable el pescado blanco frente al azul. Las legumbres también son otra fuentes de proteínas muy recomendables para evitar que la báscula suba sin control. En lo que a las frutas y verduras se refiere, los nutricionistas afirman que cualquier fruta o verdura es adecuada.

Entre los afectados en este confinamiento están los más pequeños, por eso los padres y madres deben cuidar aún más si cabe estos días su dieta con recetas sencillas ricas en frutas, verduras, legumbres. En este caso, los expertos en alimentación recomiendan no la ingesta de azúcares refinados y la bollería. Ante la falta de ejercicio es fundamental estos días reducir la cantidad de calorías.



Con qué llenar el carro de la compra

Lo cierto es que no debemos volvernos locos ni dejarnos llevar por la histeria a la hora de llenar el carro de la compra. Se debe llenar la nevera de productos básicos y sin realizar un acopio innecesario dejando las baldas de los supermercados vacíos. Para mantener una dieta saludable es clave llenar el carro con productos necesarios. Una de las primeras reglas es mirar la fecha de caducidad y no comprar nada que no vayamos a utilizar. Desde las asociaciones de supermercados aseguran que el abastecimiento está garantizado, solo hay que comprar utilizando la lógica.

Por eso, el primer consejo durante el tiempo que se prolongue el confinamiento es mantener la calma y hacer una lista de la compra por grupos, en función del número y tipología de personas para los que se van a comprar los alimentos, ya que no es lo mismo hacer la compra para niños que para adultos o mayores.

Según los expertos el carro deberá llenar se de harina, arroz, pasta, cereales de desayuno enriquecidos en hierro y copos de avena, ambos sin azúcar añadido. En la lista de productos no deben faltar los garbanzos y las lentejas, tampoco las verduras y hortalizas, entre las que se destacan las acelgas, zanahorias, calabaza, patatas... La fruta, la carne y el pescado también son necesarios para la alimentación saludable de estos días.