Abordaje terapéutico de la estética

Medicina Estética no ha sido reconocida, aún, como especialidad médica, pero hay que entender que hay un vacío entre la cirugía para la resolución de los problemas estéticos y todo lo que pueda solucionarse con terapias médicas que sean prescritas de forma oral o inyectada. Hay problemas estéticos como pueden ser las arrugas, la flacidez en la piel, las discromías o alteraciones en la coloración de la piel, las telangiectasias o couperos -pequeños vasos en la piel dilatados- etc., que no necesitan de una intervención quirúrgica, sino de la inyección de sustancias a nivel dérmico o subepidérmico, en forma de mesoterapia o de rellenos de distintas sustancias con propiedades de tolerancia probada en la piel. También existen peelings, de mayor o menor profundidad según la gravedad del problema, que nos ayudan a borrar esas manchas en la piel y a rejuvenecerla o hidratarla.

Añadir que frecuentemente se confunde el botox (toxina botulínica) y el ácido hialurónico, y aunque ambas técnicas se utilizan para rejuvener el rostro, su lugar de actuación y los resultados que se pueden obtener a nivel de arrugas de epresión o para pérdidas de tensión de la piel no tienen nada que ver el uno con el otro. Es por ello que es necesaria una consulta diagnóstica y explicativa de lo que se puede conseguir con cada técnica.

