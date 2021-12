Cuatro letras a Carlos Iturgaiz

SOBREACTUADO líder de la menudencia en que se ha quedado la derecha españolista en la demarcación autonómica: qué pena que fuera a través de un tuit y no de viva voz que usted manifestara, como valoración del acuerdo presupuestario con la coalición soberanista, que "el PNV se está bildunizando". El seguro trabucón al pronunciar el polisílabo, como anotó algún malvado en la red social del pajarito, habría provocado otro vídeo viral para su amplísima colección. No sé si se ha dado cuenta de que su influencia y la de su partido en los territorios de la CAV no pasa del meme jocoso. Y al afear un presupuesto que solo tendrá 13 votos sobre 75 en contra se retrata como el paisano que cree que en la autopista van todos menos él en sentido contrario.