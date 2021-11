Cuatro letras a Aiora Renteria

ADMIRADA y admirable vocalista de Zea Mays: Me uno a los miles de sus seguidores que le están enviando emotivos y sinceros mensajes de ánimo y cariño, amén de los mejores deseos después de que haya hecho público que padece un cáncer de útero y que se va a alejar por un tiempo de la escena. Me alivia haberle leído que la primera operación ha ido bien y confío en que las cosas sigan por ese mismo derrotero. Con todo, como usted misma dice, el cuerpo que la sostiene y le da fuerza encima del escenario le ha pedido prioridad. No ya lo razonable, sino lo sabio, es concederse todo el tiempo que necesite antes de volver a la carretera. La música, como también ha añadido en su nota, será parte de la cura. Cuídese mucho y vuelva lo antes posible.