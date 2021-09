Cuatro letras a Teresa Ribera

DESBORDADA y desacreditada vicepresidenta tercera del gobierno español y ministra de la cosa eléctrica: Seguimos para bingo. A lo largo de esta jornada, el megawatio hora se pondrá a 152,32 euros de vellón. Efectivamente, nuevo récord histórico, que será superado en un suspiro, como hemos ido viendo con infinita impotencia a lo largo del verano. Cuando le escribí la primera misiva, a principios de junio, estaba en 84. Haga usted misma la resta: más de 68 euros de diferencia. Desde entonces, aparte del parche del IVA que se ha revelado una tirita para una hemorragia, usted y su jefe no han dejado de prometer que pondrían freno al atraco. ¿Acabarán haciendo algo? Me temo que no hay motivos para albergar la menor esperanza.