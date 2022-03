La sarna humana repunta durante la pandemia y la razón está clara

Los medios de comunicación, en especial los locales, se están haciendo eco de la aparición de brotes de sarna en toda España. "La sarna 'resucita' en La Rioja con más de 70 afectados en los tres últimos brotes", titulaba el diario La Rioja recientemente. "Detectan dos casos de sarna en alumnos de un colegio de Bilbao" anunciaba El Correro; "Un brote con 20 positivos y 200 presos aislados genera tensión en la cárcel de Segovia" informaba el Norte de Castilla, "Brote de sarna en Mallorca" titulaba del Diario de Mallorca una información sobre esta enfermedad dermatológica parasitaria.



Por su parte, un vídeo en la red TikTok que se hacía eco, de una manera un tanto irónica también hay que decirlo, de un rumor que asociaba estos brotes con probarse ropa en los cambiadores de las tiendas se hacía viral y provocaba numerosos comentarios reforzando esta teoría y narrando experiencias en carne propia con esta enfermedad.





Un repunte con causas específicas

Imagen de un ejemplar de 'Sarcoptes scabiei', ácaro causante de la sarna. Foto: Kalumet

¿Qué es la sarna?

Un intenso picor es el principal y más molesto de los síntomas de la sarna. Foto: Freepik

Tratamiento

Es imperativo lavar toda la ropa de casa con agua a 60 grados para eliminar todo rastro de ácaros. Pixabay.

Antes que nada hay que aclarar, y así lo hace la Organización Mundial de la Salud (OMS), es queya que para que se dé el contacto debe ser prolongado, algo que no ocurre cuando alguien se prueba una prenda en una tienda. Además, en este caso concreto ocurre que dadosantes de volver al expositor.Lo que sí es cierto es que desde 2014, el Centro Nacional de Epidemiología ha detectadoy que los principales focos de trasmisión fueron los entornos sanitarios y sociales y los centros de ancianos.Pero el repunte del último año y medio tiene otras características más especificas. Por un lado,. Según el doctor Miquel Casals, de la unidad de Dermatología Pediátrica y Servicio de Dermatología del Hospital Universitari de Sabadell, esta medida motivó "que millones de personas se tuvieran que quedar encerradas en sus casas y con mayor contacto entre convivientes".La sarna es una parasitosis que seen el que el ácaro que lo causa, el Sarcoptes scabiei, pasa de un huésped a otro. Pero esta trasmisión ta. Así, si varios individuos conviven en un espació cerrado y durante mucho tiempo "aumenta el riesgo de que si alguno de ellos presenta esta enfermedad la pueda trasmitir al resto". Por eso residencias, centros carcelarios y cuarteles han sido siempre los principales focos.Pero una segunda característica de los casos que se están dando en los últimos tiempos es. Y de estos también laSegún, Casals, "la profesión medica se volcó en la atención de los enfermos de coronavirus" yDe todos es sabido que se limitó el acceso a los centros de atención primaria para consultas presenciales y diagnosticar esta enfermedad por teléfono es sumamente difícil. Por ello,Además,, por lo que el contagio con el núcleo conviviente es rápido y sin aviso. Igualmente. Aunque solo haya una persona afectada entre los convivientes,. Algo que durante el confinamiento tampoco se pudo hacer.Se trata de una, el ya nombrado Sarcoptes scabei hominis y que cada año afecta a 300 millones de persona en todo el mundo. Es una enfermedad contagiosa y que provoca un picor intenso. Es bastante común y no tiene relación con cuestiones de higiene personal. Los síntomas son causados por los huevos que el ácaro deposita en pequeños orificios de la piel., adonde llegan abriéndose paso por pequeños túneles y las hembras ponen una quincena de huevos que eclosiona en tres o cuatro días.Entre los síntomas además del intenso picor es una. Esta erupción aparece como gs que pueden acabar en heridas por el rascado, la formación de costras o un gran desescamado.En principio, según explica el doctor Sebastian Podlipnik, de Hospital Clinic de Barcelona,suele bastar en dos aplicaciones separadas por una semana. Esta crema mata los ácaros. Conviene aplicarla por toda la piel, no solo en la zona aparentemente afectada, y con especial cuidado en los pliegues dela piel. Lo mas recomendable es hacerlo por la noche y darle tiempo a actuar. A la mañana siguiente basta con un ducha para eliminar los restos.Pero los brotes ahora detectados presentan resistencia por lo quePero simultáneamente a las medidas médicas, también hay que. También hay queLo que pueda metersey luego en la secador, no dudarlo y lo que no se pueda,, pero si es una semana mejor., por lo que es mejor alargar este plazo.no acercarse a ella en unos días.