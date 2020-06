Higiene oral en tiempos de Coronavirus

Después de muchos días en que nos hemos encontrado encerrados en casa, y para aquellas personas que han dado positivo a Covid-19, queremos dar una serie de recomendaciones sobre la importancia de nuestra higiene oral.

Todos sabemos de sobra como deben ser las medidas de higiene y desinfección en el hogar para evitar la transmisión entre los miembro de un misma familia, pero desde el Colegio de Dentistas de Bizkaia queremos recordar cuales son las medidas que debemos hacer en el entorno oral tanto para los autocuidados como para la prevención de la transmisión del coronavirus-19.

El virus infecta las células humanas a través de los receptores ECA2 que están en muchas de las células de los alveolos pulmonares (por eso esta infección produce afecciones pulmonares) y también están presentes en la boca sobre todo en la lengua, siendo entonces la lengua un reservorio para este virus.

En un estudio reciente han visto que este virus en su primera semana de infección se replica y es activo en la vías respiratorias altas (garganta).

Medidas a tener en cuenta

— Evitar contaminación cruzada: Un gesto tan simple como no colocar los cepillos de todos los miembros de la familia en un mismo vaso; podemos ser portadores asintomáticos del virus y no saberlo y juntar los cepillos favorece la contaminación de unos con otros.

— Colocar los cepillos en posición vertical, así favorecemos que se sequen más rápido y evitamos la proliferación de microorganismos. Es importante que los cepillos se sequen y ventilen adecuadamente.

— Si has tenido síntomas o has dado positivo, hay que cambiar el cepillo tras un proceso infeccioso, es muy importante ya que no sabemos la capacidad de reinfección de este virus, todas las medidas preventivas que se puedan aplicar no están de más.

— No descuidar toda la higiene de la boca, (seda/cinta, cepillos interproximales e irrigadores. Es fundamental mantener la boca muy limpia.

— La lengua. Ese gran olvidado. No olvides limpiarla diariamente. Es un reservorio de microorganismos, sobre todo porque la Lengua tiene receptores ECA2, por lo que el Covid puede instalarse aquí, es importante tener una higiene estricta, esto reduce notablemente la carga microbiana.

— Después de limpiarte la boca, si has dado positivo, realiza una desinfección de cepillo tras su uso, Es importantísimo mantener tu cepillo desinfectado y libre de patógenos. Tampoco conviene, compartir el tubo de la pasta de dientes. Toda medida preventiva en caso de ser positivo es poca. ruzada.

— Utiliza colutorios, ya que te ayudan a disminuir la carga de microorganismos en la boca. El cloruro de cetilpiridinio (CPC), es un químico de uso diario que podemos recomendar a largo plazo y que tiene una sustantividad de 3 a 5 horas nos puede ayudar a controlar la carga microbiana oral, siendo útil enjuagarse tres veces al día durante el proceso activo del coronavirus-19.

Por ultimo, una vez superada la infección y cuando ya puedas hacer una vida normal, llama a tu dentista, y por teléfono, cuéntale en que situación estas.

Si tienes cualquier problema bucal, pide cita, y acude a la consulta con las recomendaciones que desde la Clínica te indiquen.

Tu dentista te cuida, te cura y vela por tu salud.