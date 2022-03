Rosendo regresa con 'No hay tregua', canción homenaje a Boni

Rosendo Mercado, pionero del rock estatal en los 70 al frente del grupo Leño y faro de rockeros en las últimas décadas, ha vuelto de su jubilación musical con la grabación de una versión del himno de Barricada No hay tregua, que formará parte del disco de tributo a Boni, el fallecido miembro de Barricada. El álbum, titulado Boni. Nada más. Un recuerdo de€ (Warner), saldrá a la venta el 6 de mayo y contará con la participación de músicos y amigos como Fito, Los Zigarros, Tahúres Zurdos, La Fuga, IZAL, El Drogas y Marea, entre otros.

Rosendo, que decidió retirarse de la música hace ya cuatro años, ha abandonado momentáneamente su jubilación para homenajear a su amigo Boni, exguitarrista, compositor y cantante ocasional de Barricada, en una emotiva versión acústica del clásico No hay tregua, canción del grupo navarro incluido en su disco homónimo de 1986, que incluía otros himnos como Okupación o Contra la pared. Francisco Javier Hernández Larrea, conocido como Boni, falleció el ocho de enero del 2021.

Rosendo grabó esta versión acústica de No hay tregua, en la que él canta apenas con el único acompañamiento de una guitarra acústica y una sección de cuerdas, en abril de 2021, con su productor habitual, Eugenio Muñoz.

Rosendo interpreta 'Aquí no hay tregua'

Esta versión está incluida en el disco tributo a Boni que Warner publicará el 6 de mayo. En palabras del propio Rosendo "No hay tregua, la vida corre y no respeta ¡Qué putada! Boni tenía que estar aquí, pero no fue posible. Nos dio lo mejor que tenía. Gracias compañero, te añoramos".

AMIGOS MÚSICOS

El doble disco contará con las colaboraciones de bandas y músicos amigos de Boni como Marea, Rulo, Fito Cabrales, Miss Octubre, El Drogas, M-Clan, IZAL, Rozalén, Cifu (Celtas Cortos), La Fuga, Tahúres Zurdos, Los Zigarros, Rozalén, M–Clan, los barakaldarras Porco Bravo y Parabellum, Leize, Sôber, Koma o Uoho, ex de Platero y Tú, entre otros.

El primer avance del disco fue la versión de El trompo, canción de Barricada con letra de Kutxi Romero incluida en Bésame (2002), que Marea grabó en mayo del 2021. La viuda de Boni, Isabel Rebolé Armendariz, ha agradecido este disco de tributo y destacado su confección "con mucho apoyo e ilusión". En su opinión, el doble álbum contiene "mucho amor y respeto a toda una carrera que se truncó de forma inesperada".

Vídeo de Marea y su versión de 'El trompo'