Amaia se convierte en trapecista y se adentra en el circo en su nuevo videoclip

Amaia sigue mostrando adelantos de lo que será su segundo disco, que se titulará Cuando no sé quién soy y que aún no tiene fecha de publicación. Este viernes, la pamplonesa ha desvelado el cuarto tema de los diez que compondrán el álbum. Tras Yo invito, Quiero pero no (con Rojuu) y la jota Yamaguchi, ahora ha presentado la canción que abrirá el disco, Bienvenidos al show, que ha sido muy bien acogida por el público.

Una canción que comienza suave, a voz y piano, pero que va cogiendo fuerza con una base electrónica que evidencia que la producción vuelve a correr a cargo de Alizzz, con quien Amaia ha trabajado últimamente. Pero lo más llamativo de la canción es el vídeo. Hay que reconocer que la cantante navarra está contando con unos videoclips de buena factura y este no se queda atrás.

En él Amaia aparece en el circo (está rodado en el mítico Circo Raluy en Barcelona), rodeada por unos payasos y en el que ella termina subida en una Luna colgante ejerciendo de trapecista. Unas imágenes que acompañan bien a una letra que cuenta las contradicciones que sufre una persona cuando se va haciendo mayor, los momentos de tristeza, de estar perdida, pero también los de euforia.

Seguirán quedando por tanto seis canciones del disco por conocer, entre las que está la esperadísima colaboración con su compañera de Operación Triunfo 2017 y amiga Aitana, un tema que lleva por título La canción que no quiero cantarte y que será el otro dúo del álbum tras el Rojuu. También habrá una versión del tema de Los Planetas Santos que yo te pinte.