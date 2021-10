Kiko Veneno llega a Bilbao con su 'hambre' por los cambios

kIKO Veneno llega hoy viernes con Hambre, su último disco, a la la Sala BBK, a las 19.00 horas, con entradas a 20 euros, en el ciclo BBK Music Legends. En feroz competencia, el Arriaga presenta otra oferta de lujo con el trío euskaldun Kalakan arropado por los maestros de la Euskadiko Orkestra, a las 19.30 horas.

El catalán–andaluz, uno de los nombres esenciales de la música estatal gracias a discos como Échate un cantecito y los rupturistas Veneno y La leyenda del tiempo (con Camarón de la Isla), llega en uno de los mejores momentos de su carrera, con una proyección mediática creciente tras haber recibido el Premio Nacional de las Bellas Artes y el Premio Nacional de las Músicas Modernas.









Además de recuperar algunos de sus clásicos, Kiko repasará profusamente sus dos últimos discos, Sombrero roto y el más reciente Hambre, en el que sus textos costumbristas y expresionistas se han aliado con nuevos ropajes contemporáneos que no desdeñan la electrónica en canciones como Vidas paralelas, La higuera, Hambre o Días raros. "Una de las cosas bonitas de la música es la renovación de sus sonidos por parte de cada generación. Ahí yo me siento, me abro y trato de aportar algo novedoso", explica Kiko.

Folk orquestal

Kalakan, de ensayo con Euskadiko Orkestra. Foto: Arriaga

En el caso del Arriaga, Kalakan se une a Euskadiko Orkestra en el proyecto KlasikAT, cuyo objetivo es "renovar el folclore vasco con el mundo clásico". Su fruto más inmediato es la realización de conciertos en las cuatro capitales de Hegoalde y en Donibane Lohizune, en Iparralde.

El segundo paso es la grabación de un disco que publicará Elkar de cara a la Azoka de Durango. Incluirá una docena de temas popularizados por el trío, incluida una nueva versión de Txoria txori. El compositor Jagoba Astiazaran se ha encargado de traducir el repertorio de Kalakan al lenguaje orquestal.