Las nuevas normas y sanciones de la DGT que entrarán en vigor en 2022

El pasado 3 de diciembre, el Congreso de los Diputados aprobó la nueva Ley de Tráfico y el 21 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Eso significa que el grueso de las medidas entrarán en vigor el 21 de marzo de 2022, tres meses después de su publicación en el BOE.

Sujetar el teléfono móvil con la mano

Si un agente te ve utilizando el móvil en el coche, la multa será de 200 euros, la misma que hasta ahora. Sin embargo, los puntos que te quitarán serán 6, 3 más que hasta el momento.



Además, no hace falta que vayas con el móvil en la mano. Si el agente interpreta que es una distracción para la conducción podrá imponer la sanción. Pero en ese caso, se mantiene la detracción de 3 puntos.

Adiós al margen de rebasar 20 km/h para adelantar

Ya no será posible superar en 20 km/h el límite en carretera convencional al adelantar. Esta es una medida que ha creado bastante polémica, ya que los clubes y asociaciones de automovilistas querían mantenerla, argumentando que los adelantamientos serán más peligrosos porque se tardará el triple de tiempo y se recorrerán hasta 120 metros más al sobrepasar a un camión.





??Desaparece la posibilidad de rebasar en 20 km/h el límite de #velocidad en carreteras convencionales en #adelantamientos. El objetivo es evitar situaciones de riesgo.



??2 de cada 3 accidentes mortales se producen en carreteras convencionales.#MásSeguridad #LeySeguridadVial pic.twitter.com/RMAAEBtiZF — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) December 2, 2021







500 euros por llevar un localizador de radares

Antes se multaba si los mecanismos de detección de radares estaban siendo utilizados. Ahora, con el simple hecho de llevarlos en el coche, estén o no activados, se considera una sanción grave que se pena con 200 euros de multa y una pérdida de 3 puntos del carnet.



Pero si un agente te pilla utilizándolo, la sanción asciende hasta los 6.000 euros y 6 puntos del carnet.

Patinetes fuera de las aceras

La ley obligará a que los conductores de motos, bicicletas y patinetes lleven casco y además prohíbe a estos últimos circular por las aceras y demás zonas peatonales.

No llevar cinturón

Todavía hay muchos automovilistas que no usan el cinturón de seguridad. Aunque la sanción económica seguirá siendo de 200 euros, restará 4 puntos al carnet, en vez de 3 como hasta ahora. Igual que los que no lleven o utilicen de manera incorrecta los sistemas de retención infantil o los motociclistas que no lleven casco.





?? No usar o usar inadecuadamente el #cinturón, #casco o Sistema de Retención Infantil #SRI, sube de 3 a 4? puntos.



??La sanción económica se mantiene en 200€#MásSeguridad #LeySeguridadVial pic.twitter.com/U8eA2hUl86 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) December 2, 2021





Tirar objetos a la vía

Se considerará una infracción muy grave penada con 500 euros arrojar objetos a la vía que puedan producir incendios o accidentes, e incumplir las normas sobre auxilio en las vías públicas y sobre el uso de alcoholímetros antiarranque.

Multas leves a ciclistas

Se sancionará a los ciclistas con 100 euros si no están en condiciones "en todo momento" de controlar el vehículo y otros incumplimientos de normas de seguridad que no sean considerados graves o muy graves.

Otras sanciones

Tasa cero de alcohol para los menores de edad conductores de cualquier vehículo.

Se podrán establecer cursos de concienciación y sensibilización para la obtención del permiso o licencia de conducir, que podrán impartirse también "online" siempre que se asegure la interacción a través de un aula virtual.

Las empresas de transporte de personas y de mercancías podrán acceder "online" al registro de conductores para conocer si el permiso de conducir de sus trabajadores está vigente o no. Solo se informará en rojo (no en vigor) o verde (en vigor).

Utilizar dispositivos de intercomunicación no autorizados en los exámenes de conducir se considerará una infracción muy grave, sancionada con 500 euros y seis meses sin poder presentarse de nuevo.

Se podrán recuperar 2 puntos del carnet por la realización de cursos de conducción segura certificados por la DGT. No obstante, la recuperación de esos puntos no será efectiva hasta que entre en vigor la regulación de las condiciones que deben cumplir tales cursos.

Se unifica en un plazo de dos años el tiempo que habrá de transcurrir sin cometer infracciones para recuperar el saldo inicial de 12 puntos, siempre que no se haya perdido todo el saldo.

Se eleva de 4 a 6 los puntos que se pierden por adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas o sin dejar la separación mínima de 1,5 metros.