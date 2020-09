¿Quién es ella?

Nada hacía sospechar que Kerry Marisa Washington llegaría a ser una de las grandes actrices del momento y a estar entre las mujeres más envidiadas por su estilo. Esta actriz estadounidense nació en 1977 en el Bronx (Nueva York), uno de esos barrios que no ponen las cosas fáciles a nadie. Estudió Interpretación en la Universidad de George Washington y en la Spence School de Nueva York. Tras intervenir en la serie de televisión Standard Devians (1996) Kerry debutó en el cine con la película Our Song (2000). Uno de sus papeles más reconocidos fue el que interpretó en Django desencadenado, pero el espaldarazo definitivo le llegó en la serie Scandal y su personaje Olivia Pope.



Vida personal

Fue novia del actor David Moscow, visto en títulos como Honey o Los chicos de mi vida. En el año 2103 se casó con el jugador de fútbol americano Nnamdi Asomugha (nacido en 1981). En el año 2014 tuvieron a su hija Isabella Amarachi. Dos años después nació su hijo Caleb.



¿Por qué ahora habla todo el mundo de ella?

Porque la actriz, protagonista de Scandal y productora, triunfa con cuatro nominaciones para los próximos premios Emmy. Además, acaba de renovar por tres años su contrato con Disney.



¿Tiene estilista?

Sí, y es una de las mejores y de las más deseadas de Hollywood. Se llama Erin Walsh y algunas de sus clientas son Maggie Gyllenhaal y Sarah Jessica Parker.





El estilo de Kerry Washington es uno de los más envidiados en la alfombra roja y fuera de ella. ¿Cómo lo ha conseguido? Eligiendo cortes clásicos y muy femeninos, y arriesgando de vez en cuando con los estampados o los colores. Ha sabido hacerse con un, imponiéndose con fuerza y personalidad en el competitivo mundo de Hollywood, en el que casi todas las actrices tienen a su disposición los mejores looks. No le asusta casi nada, ni los estampados, ni los más sensuales y ajustados vestidos. Trajes y vestidos de Armani, Dolce & Gabbana y Donna Karan, entre otros, han conseguido que aparezca siempre en las listas de las mujeres más elegantes y mejor vestidas.Para los Globos de Oro de este año 2020, Kerry Washington apostó con maestría por un conjunto de Altuzarra, con falda larga de satén con abertura muy sexy y atrevida. Por si no fuera lo suficiente llamativo, lo combinó con unque cruza de forma muy lanzada todo su torso y escote. También plateadas, a juego con este complemento, eran las sandalias.Ella misma ha confirmado en más de una ocasión que no suele usar muchos pantalones, que le gusta ir cómoda y que solo se arregla cuando el compromiso lo requiere. De hecho, en todas las imágenes de su día a día se le puede ver con un. Nada que ver con el aire tan refinado con el que la actriz enamora en cada aparición pública.Las líneas urbanas de la moda que están dominando el diseño en las últimas temporadas son el mejor aliado en los estilismos de Whasington.