Diez vestidos que hicieron historia en los premios CFDA

Era de esperar, pero los amantes de los vestidazos, de los looks de infarto y de las excentricidades no pudieron reprimir su tristeza cuando se anunció que en junio tampoco se desplegaría la alfombra roja de los premios que anualmente celebra la CFDA, o lo que es lo mismo, el Council of Fashion Designers of America. Se trata de una organización sin fines de lucro que reúne a más de 500 profesionales de la industria de la moda norteamericana. Cada año, la CFDA ofrece una gala en donde diseñadores, celebridades y lo mejor del fashionismo se unen para premiar al talento de nombres consagrados y apoyar a aquellos emergentes.

La gala estaba programada originalmente para el 8 de junio (es decir, que ya debería haberse celebrado) en el Celeste Bartos Forum de la Biblioteca Pública de Nueva York (NYPL), pero hace unas semanas su comité anunció que se suspendía sine die. "A medida que el coronavirus (Covid-19) continúa impactando al mundo, queremos informar a nuestros miembros y a la comunidad de la moda en general sobre el estado de los premios anuales CFDA Fashion Awards", dijo esta organización a través de un comunicado. "Tras revisar cuidadosamente las pautas de los gobiernos federales y estatales, así como de las agencias de salud pública, el presidente de CFDA, Tom Ford, y Steven Kolb, presidente y CEO, junto con el pleno apoyo de la junta, tomaron la decisión de posponer los CFDA Fashion Awards de 2020", se indicaba.

Ya que las nominaciones de los diseñadores a los diferentes premios todavía no se habían anunciado, todo apunta a que en este 2020 no se celebrará la gala, a pesar de que se habla de posponer, pero no hay nada seguro. Estos premios hubieran supuesto los primeros celebrados en la NYPL desde 2008, ya que en los últimos dos años el evento tuvo lugar en el Museo de Brooklyn, mientras que en 2017 la ceremonia se llevó a cabo en el Hammerstein Ballroom del Manhattan Center.



Pero, ¿qué es la CFDA?



Se trata de una organización fundada en 1962 por Eleanor Lambert, quien gran parte de su vida ejerció como mecenas de artistas norteamericanos. Su sucesora y presidenta actual es la diseñadora Diane Von Fürstenberg, que se unió a la organización en 1972 y la lidera desde entonces. Una de sus iniciativas es apostar por la aprobación de una ley anti-piratería en la industria.

Además de la gala anual, cuyo premio más esperado de cada edición es, por supuesto, el de diseñador del año, la CFDA ofrece becas a estudiantes para trabajar con diseñadores de la talla de Kenneth Cole y Liz Claiborne, y ayuda con 251 becas a estudiantes de moda.

