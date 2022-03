¿Por qué un avión sobrevoló Gasteiz durante todo el fin de semana?

Muchos vitorianos han mirado este fin de semana al cielo más veces de lo habitual. ¿El motivo? La presencia de un avión sobrevolando en círculos Gasteiz constantemente tanto el sábado como este domingo por la mañana.

La explicación a la presencia de este avión se encuentra en la necesidad de los pilotos de hacer prácticas, con continuos aterrizajes y despegues en el aeropuerto de Foronda, para perfeccionar sus maniobras de aproximación a la pista.

En esta ocasión, además, el hecho de que la aeronave sea un Boeing 737 ha añadido más espectacularidad a su presencia en el cielo de Gasteiz. El avión, de la compañía Swift Air, inició este fin de semana sus vuelos alrededor de las 9.00 horas, y se prolongaron al menos hasta las 13.30 horas.

Aunque no es ni mucho menos la primera vez que sucede, no son pocos los gasteiztarras que no terminan de acostumbrar a la presencia de estos aviones sobrevolando en círculos Gasteiz los fines de semana, y sorprendiéndose al verlos volando la capital alavesa constantemente.