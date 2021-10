Mosl, la inagotable cría de rinoceronte que ha revolucionado un zoo francés

El zoo de Amneville (Francia) tiene un nuevo animal que está robando todas las miradas de los visitantes. Se trata de Mosl, una cría de rinoceronte blanco que nació el pasado miércoles 6 de octubre y que en menos de una hora podía levantarse y ponerse en pie por sí misma.





BABY RHINO BORN: A zoo in northeastern France welcomed the birth of a white baby rhinoceros on Wednesday named Mosl. Mosl and his mother Tala are Southern white rhinos, which number 18,000 in protected areas around South Africa, Namibia, Zimbabwe and Kenya. pic.twitter.com/Q7oDtXNhUv