REINO UNIDO – Un regalo inesperado llegó a manos de una pastora de Ulva, Reino Unido. Rhoda Munro estaba navegando hacia una isla vecina para buscar ovejas cuando vio un bote encallado y cubierto de algas, reportan medios locales.







Woman gets to keep £50,000 boat that washed up on shore near her home https://t.co/1bGCWzMTmk pic.twitter.com/lm69FIb9dl