Diseño y moda, más allá de lo 'fashion'

ESTAMOS acostumbrados a escuchar ligadas en la misma frase las dos palabras: moda y fashion que es muy posible que hayamos caído en la pequeña trampa semántica de que la moda es solo eso. Precisamente con este leitmotiv de Bilbao International Art & Fashion (BIAAF), More Than Fashion cuenta con más de 1.200 diseñadores participando en la séptima edición internacional de diseño de moda para destacar que en la intrahistoria del diseño hay un cúmulo de talentos, de gran creatividad y de una continúa innovación que impacta no solo en lo que vestimos, calzamos, sino que además de engarzar el pasado con la vanguardia tiene una gran influencia en el mapa global de la industria con su reflejo en la economía.

En esta edición del coronavirus, "donde hemos tenido muchos problemas en la llegada de los diseños se han presentado muchísimos más modelos de Asia que en años anteriores", reconoce con satisfacción a DEIA, Charo Álvarez, directora de proyectos de BIAAF.

Los trabajos de los jóvenes diseñadores y diseñadoras proceden de noventa países y sueñan con ser uno de los treinta finalistas. Procedentes de las escuelas más prestigiosas del mundo -IED, London College of Fashion, UAL, Central Maint Martins, Parsons, Instituto Marangoni, Shenkar?- aspiran a alzarse con el gran premio.

El concurso de diseño de moda promovido desde BIAAF es una referencia internacional consolidada gracias a siete ediciones en las que han intervenido más de 6.000 diseñadores de todo el mundo.

Ayer, el certamen vivió uno de sus momentos más especiales al seleccionar el jurado, integrado por las diseñadoras Miriam Ocariz, Mercedes de Miguel, Ángel Amor y Gabriel Azkoiti, los treinta trabajos que pasarán a la final cuando el 22 de mayo un jurado internacional declare a los tres ganadores.

Detrás de cada uno de estos diseñadores de moda hay una historia que merece ser contada, por este motivo, la plataforma europea referente en diseño emergente ha lanzado la campaña More Than Fashion en el contexto del concurso internacional. "BIAAF es mucho más que moda", subraya su presidenta María Victoria Cañas. "Es un sueño hecho realidad; cada viaje que hacemos en búsqueda de talento -Japón, Israel, París, Nueva York? son solo algunos de los de este año- nos permite construir un mapa global de la industria y conocer diferentes realidades a las que dar respuesta a través del diseño de moda", relata sonriente.

"El objetivo More Than Fashion es visibilizar, promover y destacar los diferentes proyectos de BIAAF en campos como la investigación, la educación de alto rendimiento o la sostenibilidad que surgen a través de las oportunidades generadas gracias al concurso. Si bien el certamen bienal es el buque insignia de la plataforma. Cada año el equipo desarrolla iniciativas de alto impacto en las industria creativas de la mano de agentes clave como Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao o BBK Fundazioa", recalcan al unísono, Charo Álvarez y Rocío Sánchez, directora de área internacional de BIAAF.

Álvarez reconoce que BIAAF supone para cientos de diseñadores de moda, entre ellos numerosos vizcainos, una oportunidad única para expresarse tal y como son, para plasmar su imaginario personal, darlo a conocer al mundo pero también para formarse junto a referentes internacionales gracias a programas de becas o masterclass creadas ad hoc para cubrir sus necesidades.