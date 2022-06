Ion Aramendi se lleva un gran susto por la salud de uno de sus hijos

Ion Aramendi y su mujer, María Amores, han vivido una semana de lo más complicada y llena de sobresaltos debido a la salud de varios miembros de la familia.



El presentador se vio obligado a ausentarse de su puesto de trabajo en 'Supervivientes' tras dar positivo en Covid y tuvo que ser sustituido por Carlos Sobera, aunque pudo hacer una conexión en directo con su compañero para explicar que ya se encontraba mejor, aunque por prevención aún no podía asistir a plató: "He pasado unos días un poco más complicados, pero ahora ya estoy perfecto. Lo que pasa que, simplemente por protocolo, soy positivo y todavía soy susceptible de contagiar. Por eso no estoy allí", decía el vasco, agradeciendo a Sobera que fuera él quien se pusiera al frente de 'Conexión Honduras' durante su ausencia.



Además, él no fue el único que se contagió de la enfermedad. Su esposa también se contagió del virus y lo pasó "dos o tres días bastante mal", tal y como ella misma ha explicado en redes: "Hemos pasado una semana terrible. Con mogollón de fiebre. Me mandaron heparina porque estoy embarazada, tengo Covid y 45 años. Varios factores para que me den trombos", decía en sus perfiles sociales, donde también contaba que ha perdido el gusto y el olfato, algo que no lleva nada bien: "Aún no lo he recuperado. Es lo peor", decía, sin embargo, el Covid no ha sido la única dolencia a la que María ha tenido que enfrentarse durante la semana, sino que también sufrió fuertes dolores en una de sus muelas del juicio que la obligaron a acudir al hospital: "Tenía una caries gigante que me estaba matando. He tenido que tomar antibiótico y de todo", aunque el susto más grande de estos días se lo han llevado con su hijo mayor.





EL GRAN SUSTO DE ION ARAMENDI Y MARÍA AMORES CON SU HIJO

, tal y como ha explicado la periodista, que ha revelado que el niñodurante diez días."Estábamos en casa,, y bajamos a la piscina.", explicaba María, que también ha aclarado que,y por fin, tanto ella como su marido pueden respirar tranquilos tras una semana llena de sobresaltos.a la que esperan con mucha ilusión, y que se convertirá en la mejor compañera de juegos de sus hermanos mayores, Ion y Lucas.