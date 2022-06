Rocío Carrasco y Gloria Camila, enfrentadas ahora por un azucarillo

El culebrón de Rocío Carrasco contra los Mohedano y demás familiares sigue avanzando y no parece que vaya a parar en un tiempo, sobre todo mientras se siga emitiendo la docuserie En el nombre de Rocío. A las declaraciones y ataques de unos y otros se va a sumar este miércoles un nuevo capítulo, en este caso más surrealista de lo normal, si es que eso puede ser.



El nuevo enfrentamiento llega por un azucarillo. Tal cual. Con Gloria Camila a la cabeza, Gloria Mohedano, José Antonio y quizá Amador Mohedano, los Mohedano-Ortega (la "familia mediática", como la denominó Rocío Carrasco) van a presentar este miércoles, 17 años después de su muerte, un azucarillo homenaje a Rocío Jurado. Lo van a hacer junto a la Asociación Cultural RJ, La Más Grande pero sin respetar los cauces oficiales.



Va a ser en un hotel en Chipiona (Cádiz) tras la negativa del Ayuntamiento a que la presentación tenga lugar en El Castillete, un edificio emblemático de la localidad. El Consistorio denegó su petición argumentando que la imagen de Rocío Jurado o todo lo que conlleve su uso o comercialización debe pasar por Rocío Carrasco, que es la heredera universal. Pero Gloria Camila y esa parte de la familia han ignorado esa advertencia y han decidido buscar un espacio alternativo en el que realizar la presentación.



La invitación que Gloria Camila ha enviado a los seguidores de la fallecida cantante no deja dudas. "Buenos días, Juradistas. Me complace invitarles a todos y a cada uno de vosotros a la presentación de los azucarillos de mi madre, Rocío Jurado, que serán oficialmente distribuidos por toda Chipiona para que el pueblo entero siga sonando a ella".





Eso sí, saltarse los cauces oficiales y utilizar el nombre y la marca de Rocío Jurado sin el permiso de la heredera universaly que los azucarillos sean requisados.