La "horrible" vivencia de Natalia, llorando en el avión tras la boda de Chenoa

Natalia, la más joven de la primera edición de Operación Triunfo, fue una de las pocas triunfitas invitadas a la boda de Chenoa, que tuvo lugar el sábado en Palma y en la que la hispanoargentina se casó (por fin) con Miguel Sánchez Encinas.



La andaluza se lo pasó en grande en el enlace, pero no se esperaba un viaje de vuelta tan complicado como el que vivió. El avión de Ryanair que le llevaba de vuelta a Madrid tuvo problemas en el aterrizaje y Natalia, que sufre aerofobia, lo pasó fatal, como explicó en varios vídeos que subió a TikTok todavía dentro del avión.





La escalera, estropeada sin poder llegar hasta el avión. Foto: Instagram (@nataliaoficial82)

Cuando íbamos a tocar tierra, pero ya tocando tierra, hemos tenido que despegar otra vez (al parecer por problemas en el tren de aterrizaje). Unas turbulencias... Luego hemos vuelto a aterrizar y ha sido un aterrizaje horrible, y además, relató la cantante, que se mostró indignada con la falta de información de la tripulación. "No nos dicen que está pasando, tenemos a la Guardia Civil aquí, estamos parados en medio de la pista, tenemos ambulancias, policías, todo el mundo se está quejando, nadie dice nada.y esto es lo que está pasando, una mierda, no tienen ni idea"."Perdonad mi voz y mi cara, peroque me da mucho miedo y lo paso fatal", proseguía Natalia. Finalmente el avión puedo moverse y salir de la pista, pero los problemas no acabaron ahí. "Lo peor de todo es que llevamos aquí un buen rato (más de media hora) en el avión, nos van a poner una escalera yy no pueden traerla al avión. Están con los destornilladores y demás", explicaba, y de repente veía un rayo de esperanza. "¡A ver, a ver, a ver, a ver si anda, a ver si anda!".Y se arregló la escalera. Las siguientes imágenes eran de Natalia y dos amigas ya caminando por el aeropuerto. "Pues ya estamos en tierra, por fin.¡Encima me toca a mí que me da miedo volar! Me cago en to".