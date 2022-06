Así responde Almudena Cid al ser preguntada por Christian Gálvez

La ruptura de Almudena Cid y Christian Gálvez tras 15 años juntos fue una de las más sorprendentes e inesperadas de finales de 2021.



Mucho se ha hablado de los motivos del fin del matrimonio de una de las parejas que estaba considerada como una de las más estables y sólidas del panorama. Desde entonces, tanto el presentador como la ex gimnasta han emprendido caminos separados, y mientras que Gálvez ha rehecho su vida junto a su compañera de Mediaset, Patricia Pardo, Cid ha decidido centrarse en sus proyectos profesionales y ha reconocido en más de una ocasión que ha pasado unos meses muy difíciles y que para ella fue muy complicado empezar de nuevo.



Ahora, está centrada totalmente en sí misma y este fin de semana ha estado en la Feria del Libro de Madrid, donde ha formado ejemplares de sus libros y también ha respondido a algunas de las preguntas que le han hecho los medios que se encontraban allí presentes.



La vasca ha hablado acerca de su estado de ánimo, de sus planes de futuro y también de su exmarido, Christian Gálvez.





LA RESPUESTA DE ALMUDENA CID A LA PREGUNTA MÁS DIFÍCIL

Almudena Cid ha asegurado que está mucho mejor que antes y que se encuentra más animada., ha asegurado.Además, ha confesado que tieney está centrada en su faceta como escritora:Sobre el momento que está viviendo, destaca que se ha "reencontrado, estoy encontrando rincones míos que no había transitado. Estoy volviendo a valorarme, estoy recuperando los valores que tengo yo, en esencia. De hecho, volver a mi etapa deportiva me ha ayudado mucho a recordarme cómo era yo", señala.La actriz también ha contestado a si la maternidad sigue entre sus planes, algo que asegura que se sigue planteando "porque es algo que he tenido siempre en mente. Me gustaría, sí, si llegase el momento, y la persona, claro...", ha matizado, dejando claro que entre sus planes no entra convertirse en madre en solitario.Respecto al amor, como ya ha dicho en otras ocasiones, por el momento no está entre sus planes:Por último, ha reconocido que para ella fue muy difícil estar en el foco mediático tras la ruptura:, y al ser preguntada por la cuestión más difícil, si le desea toda la felicidad del mundo a su ex, ha tirado de ingenio y ha contestado muy sonriente: